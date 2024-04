Il presidente designato di Confindustria, Emanuele Orsini, al consiglio generale di via dell'Astronomia ha ringraziato l'ambasciatore Raffaele Langella per il lavoro svolto come direttore generale, annunciando che fino al suo prossimo incarico, sarà al suo fianco come consigliere diplomatico. Il nuovo direttore generale sarà Maurizio Tarquini.



