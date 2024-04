Elkann, risultati e traguardi record per Ferrari nel 2023

"Ferrari ha chiuso il 2023 con risultati e traguardi record. Nonostante le difficoltà poste da un contesto macroeconomico complesso, si sono confermate la forza del brand Ferrari e la vitalità dell'azienda". Lo ha affermato John Elkann, presidente della Ferrari, aprendo l'assemblea degli azionisti.

"L'unicità di Ferrari nel settore del lusso è evidente non solo nei nostri solidi risultati finanziari, che stabiliscono nuovi record, ma anche nella prevedibilità e nella costanza dei risultati, nonché nel mantenimento delle nostre promesse, tutti fattori che contribuiscono a infondere fiducia negli investitori", ha aggiunto.

"Tra i cinque lanci di vetture sportive del 2023 spicca senz'altro quello della Ferrari Roma Spider. La premiere a Marrakech ha attratto Clienti da tutto il mondo, segnando il culmine della Cavalcade Ferrari. Questo capolavoro ha ricevuto recensioni entusiastiche per la sua eleganza senza tempo, suscitando immediatamente grande entusiasmo tra i nostri clienti" ha spiegato Elkann.

"L'impegno Ferrari per l'eccellenza va ben oltre il mondo racing e delle auto sportive. Le collezioni della Casa di Maranello hanno riscosso un consenso internazionale a seguito delle sfilate durante le Settimane della Moda di Milano. Le collaborazioni con partner selezionati hanno portato alla creazione di prodotti unici ed esclusivi, mentre la popolarità dei Musei Ferrari ha raggiunto il suo storico apice nel 2023, a testimonianza della passione dei nostri tifosi e della forza del marchio", ha sottolineato.

Gli azionisti di Ferrari hanno approvato il bilancio 2023, hanno espresso parere positivo in merito alla Relazione sulla remunerazione per il 2023 e hanno approvato la proposta di un dividendo di 2,443 euro per ciascuna azione ordinaria in circolazione, pari a un dividendo complessivo di circa 440 milioni di euro. Il dividendo avrà lo stacco cedola delle azioni ordinarie in circolazione il 22 aprile.

L'assemblea ha confermato tutti gli amministratori di Ferrari che si sono candidati: John Elkann e Benedetto Vigna sono stati rieletti amministratori esecutivi, mentre Piero Ferrari, Delphine Arnault, Francesca Bellettini, Eduardo H. Cue, Sergio Duca, John Galantic, Maria Patrizia Grieco, Adam Keswick e Michelangelo Volpi sono stati confermati amministratori non esecutivi. L'assemblea ha anche rinnovato le deleghe al consiglio di amministrazione della società a emettere azioni ordinarie (per un periodo di diciotto mesi da oggi), attribuire diritti a sottoscrivere azioni ordinarie e a limitare o escludere i diritti di prelazione per le azioni ordinarie (per un periodo di diciotto mesi), nel rispetto di determinati massimali.

Gli azionisti hanno approvato la modifica della politica di remunerazione del consiglio di amministrazione al fine di adeguarla alla nuova normativa. Inoltre, l'assemblea ha rinnovato al consiglio di amministrazione, per un periodo di diciotto mesi, l'esistente autorizzazione ad acquistare azioni ordinarie della società fino a un massimo del 10% delle azioni ordinarie emesse alla data dell'assemblea. La delega non comporta per la società "alcun obbligo ma è concepita per fornire flessibilità aggiuntiva".

Elkann, dal 98,7% dei lavoratori Ferrari ok all'azionariato diffuso

"Sono felice di comunicarvi che il 98,7% dei nostri lavoratori in Italia ha aderito a questa iniziativa di successo, che andremo a estendere a tutti i nostri colleghi a livello globale". Lo ha detto John Elkann, presidente della Ferrari, all'assemblea a proposito del piano di azionariato diffuso che ha dato la possibilità a tutti i dipendenti di diventare azionisti della casa di Maranello ricevendo delle azioni una tantum, a titolo gratuito.

Elkann, stagione in F1 della Rossa difficile con segnali incoraggianti. Vittoria storica a Le Mans

"Il 2023 è stata una stagione difficile e spesso avara di soddisfazioni per la Scuderia Ferrari. Sebbene la vittoria a Singapore abbia lanciato un segnale incoraggiante, come i due podi conseguiti, sappiamo che dobbiamo continuare a lavorare senza sosta". Lo ha sottolineato John Elkann, presidente della casa id Maranello, aprendo l'assemblea degli azionisti. "La passione di milioni di tifosi in tutto il mondo è ciò che ci sprona a migliorare costantemente", ha sottolineato.

"Con la vittoria a Le Mans dello scorso 11 giugno, abbiamo assistito al raggiungimento di un'incredibile pietra miliare nella storia Ferrari. È stato un giorno indimenticabile, che ci ha ricordato l'importanza di trovare il coraggio e l'umiltà di continuare a migliorare sempre". Lo ha sottolineato Elkann. "Sono molti gli aspetti che hanno reso questa elettrizzante vittoria così speciale. Innanzitutto, ha segnato il ritorno vittorioso della Casa di Maranello nella classe regina del Wec, proprio del centenario di questa corsa leggendaria. La vittoria ha messo in evidenza l'approccio unico di Ferrari e ha visto l'intera Casa fare gioco di squadra per contribuire al successo dell'hypercar" ha detto.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA