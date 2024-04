Pichetto, al G7 con 'idee chiare per risultati ambiziosi'

Per il G7 Clima, Energia e Ambiente "a Venaria l'Italia arriva con idee chiare e con la determinazione necessaria per rendere questo G7 portatore di risultati reali e ambiziosi". Lo sottolinea il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, presentando l'appuntamento cdel 29 e 30 aprile.

"In continuità con gli impegni assunti in ambito G7 e G20, la Presidenza italiana - evidenzia il ministro - consoliderà le iniziative già in corso e si concentrerà su azioni mirate e congiunte, orientate alla concretezza. Vogliamo imprimere una forte spinta allo sviluppo delle rinnovabili e allargare gli orizzonti a tutte le fonti che, con il supporto scientifico, possano garantirci la sicurezza energetica, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi ambientali. Altrettanta forza - ha aggiunto - vogliamo dare alle politiche di adattamento, cruciali per la tenuta e la resilienza dei sistemi naturali ed economici, anche nei Paesi africani".

"Puntiamo su tutte le azioni che possono venire dai Paesi invitati": l'appuntamento vuole anche essere "un ponte tra la Cop 28 e la Cop 29", puntando anche "ad un accompagnamento dei Paesi più vulnerabili verso lo sviluppo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA