La disoccupazione in GB sale al 4,2%, ai massimi da sei mesi

Il tasso di disoccupazione nel Regno Unito ha subito un brusco rialzo nel trimestre tra dicembre e febbraio, salendo dal 3,9% al 4,2%, ai massimi da sei mesi. E' quanto emerge dai dati pubblicati oggi dall'Ufficio nazionale di statistica (Ons), secondo cui emergono segni di stallo nel mercato del lavoro britannico. Inoltre la crescita media dei salari, esclusi i bonus, è scesa al 6,0%, rispetto al 6,1% precedente.

Mentre, tenendo conto del tasso di inflazione annuale della Gran Bretagna durante il periodo, le retribuzioni in termini reali sono aumentate solo del 2,1%. Secondo diversi analisti, citati dalla Bbc, diventa sempre più probabile un taglio dei tassi di interesse nel mese di giugno da parte della Bank of England, che nelle ultime sedute li ha mantenuti invariati dopo la lunga serie di rialzi per contenere l'inflazione, scesa, in base all'ultimo dato di febbraio, al 3,4%.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA