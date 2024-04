Inps, in 2 mesi 3,3 miliardi spesa per assegno unico

L'Inps ha erogato nei primi due mesi del 2024 3,3 miliardi di euro per l'assegno unico e universale per i figli a carico. Lo fa sapere l'istituto spiegando che la spesa si aggiunge ai 18,1 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi di erogazioni di competenza del 2022. Sono 5.993.458 i nuclei famigliari che hanno ricevuto l'assegno per il 2024, per un totale di 9.513.611 figli.

A febbraio 2024, l'importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni applicabili, va da circa 57 euro per chi non presenta Isee o supera la soglia massima (che per il 2024 è pari a 45.574,96 euro), a 224 euro per la classe di Isee minima (17.090,61 euro per il 2024).



