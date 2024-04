La Borsa di Hong Kong apre la seduta in brusca frenata, con l'impennata delle tensioni in Medio Oriente dopo l'attacco dell'Iran e gli investitori sono in attesa della possibile reazione di Israele: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute l'1,40%, scivolando a 16.487,36 punti.

L'indice Composite di Shanghai perde nei primi scambi lo 0,19% a 3.013,67 punti, mentre quello di Shenzhen cede lo 0,23% e scivola a quota 1.703,71.



