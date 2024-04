Elkann cita Hamilton, 'c'è sempre spazio per migliorare'

"Il 2024 sarà un anno in cui accelereremo il nostro obiettivo di costruire grandi aziende attraverso il giusto allineamento tra proprietà, governance e leadership. La Scuderia Ferrari sta fornendo un buon esempio di tale progresso, avendo iniziato la nuova stagione di F1 con diversi piazzamenti da podio". Lo afferma John Elkann, presidente della Ferrari, che nella lettera agli azionisti di Exor, cita le parole di Lewis Hamilton che si unirà alla Scuderia la prossima stagione: 'Nelle corse ci sono sempre cose da imparare, ogni singolo giorno. C'è sempre spazio per migliorare, e penso che questo valga per tutto nella vita'. "Le sue parole richiamano una delle coppie di valori di Exor: ambizione e umiltà" commenta Elkann che conclude la lettera con la foto finale del Gp di Australia, dove la Ferrari si è piazzata al primo e secondo posto.

"Non vediamo l'ora di celebrare ulteriori vittorie con clienti, tifosi e dipendenti con Benedetto Vigna e il suo leadership team che mantengono il loro approccio 'con le gomme ben salde sulla terra', mentre il Cavallino Rampante prosegue nel suo viaggio verso l'elettrificazione restando fedele alla propria storia" afferma Elkann. "Il 2024 - prosegue - sarà un anno in cui accelereremo il nostro obiettivo di costruire grandi aziende attraverso il giusto allineamento tra proprietà, governance e leadership. La Scuderia Ferrari sta fornendo un buon esempio di tale progresso, avendo iniziato la nuova stagione di F1 con diversi piazzamenti da podio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA