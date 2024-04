Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in rialzo dello 0,39% a 34.039 punti, spinto dai rialzi registrati dal comparto bancario che festeggia l'allontanarsi del calo dei tassi dopo il dato sopra le attese dell'inflazione americana.





