L'utile Zegna nel 2023 sale a 136 milioni, cedola 0,12 euro

Il gruppo Ermenegildo Zegna chiude il 2023 con utile netto di 135,7 milioni di euro, in crescita del 107,8% rispetto all'esercizio 2022 con un profit margin del 7,1% (4,4% nell'esercizio 2022). Il dividendo proposto è a 0,12 euro per azione ordinaria (+20% rispetto all'esercizio 2022).

I ricavi sono pari a 1.904,5 milioni di euro, in aumento del 27,6% rispetto all'esercizio 2022 (+19,3% di crescita organica) L'ebit adjusted è di 220,2 milioni di euro con un Ebit margin adjusted dell'11,6% (10,6% nell'esercizio 2022).

"ll 2023 è stato un anno fondamentale per il nostro gruppo. Abbiamo ottenuto risultati eccezionale e siamo a buon punto con l'integrazione di Tom Ford Fashion business", afferma in una nota il presidente e ad, Ermenegildo Gildo Zegna. "Guardando al futuro, vedo un percorso chiaro e ben definito per il nostro gruppo. Abbiamo ben chiaro cosa dobbiamo fare: ci saranno delle sfide, ma sappiamo come affrontarle e quanto sia importante il pianificare a lungo termine", aggiunge Zegna.



