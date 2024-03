Reversal Sim aumenta la raccolta, entrano nuovi soci

Reversal Sim, la società presieduta dall'ex presidente Consob Giuseppe Vegas aumenta la raccolta e vede l'ingresso di nuovi soci. Come spiega una nota gli asset in gestione "hanno già superato 130 milioni di euro, raccolti tra clientela private, grandi famiglie e clientela istituzionale".

Intanto la società si arricchisce di altri due professionisti del mondo dell'M&A e specialisti nei servizi di wealth management, entrati a far parte della squadra a inizio anno come soci fondatori: Ezio Maria Simonelli e Matteo Nobili.

Secondo Vegas: "se dovessi definire la nostra natura direi che facciamo consulenza finanziaria per un cambiamento culturale, un processo lungo e faticoso ma davvero necessario per futuro del nostro Paese e degli investitori italiani".





