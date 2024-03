In Spagna inflazione si surriscalda, +3,2% a marzo

Torna a surriscaldarsi l'inflazione in Spagna a marzo, aumentata di otto decimi rispetto a febbraio fino al 3,2%, quattro decimi in più su base annua, per l'incremento dei prezzi di luce e benzina, secondo l'indice dei prezzi al consumo anticipato oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine).

L'Ipc ha ripreso a crescere dopo la riduzione di sei decimi a febbraio fino al 2,8%, il livello più basso dall'agosto 2023.

L'inflazione soggiacente, al netto degli alimenti non elaborati e dei prodotti dell'energia, è diminuita a marzo di due decimi al 3,3%, un decimo in più dell'Ipc generale.



