Mediocredito, cda approva destinazione utile a riserva

Il cda di Mediocredito Centrale ha deciso di destinare l'utile 2023 di 20,2 milioni di euro (già approvato e comunicato lo scorso 6 febbraio assieme a quello consolidato di 46,8 milioni) per 1,012 milioni a riserva legale, per 8,6 milioni a riserva non distribuibile e per 10,6 milioni a riserva straordinaria. Nella medesima seduta, il consiglio ha approvato il programma euro medium term notes che, in coerenza con il piano industriale 2024-2027 ed il connesso piano di liquidità, approvati lo scorso 19 marzo, prevede un ammontare minimo di emissioni pari a 700 milioni nel periodo 2024-2025 e massimo pari a 1 miliardo di euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA