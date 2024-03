Da Intesa Sanpaolo un'indagine sul mercato dell'arte in Italia

Proporre una riflessione specialistica sulla rilevanza del mercato dell'arte in Italia con un focus specifico su alcune delle attuali tendenze dell'arte moderna e contemporanea più degne di nota. Da questo obiettivo nasce la pubblicazione della nuova edizione di 'Collezionisti e valore dell'arte in Italia - 2024', il terzo volume della collana editoriale promossa da Intesa Sanpaolo Private Banking in collaborazione con la Direzione Arte, Cultura e Beni Storici e la Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. Il volume sarà presentato mercoledì 27 marzo alle 11.30 e si potrà seguire in streaming sul sito del gruppo Intesa Sanpaolo e su ANSA.it.

La ricerca promossa da Intesa Sanpaolo torna con un'indagine sul mercato e sul valore dell'arte in Italia di natura quantitativa e qualitativa e uno spaccato sul collezionismo. Ad aprire l'evento di presentazione saranno il direttore generale di Intesa Sanpaolo Private Banking, Andrea Ghidoni e l'executive director Arte cultura e beni storici di Intesa Sanpaolo, Michele Coppola. Seguiranno gli interventi, tra gli altri, di Gregorio De Felice, chief economist di Intesa Sanpaolo e Guido Guerzoni, docente dell'Università Bocconi.



