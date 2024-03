Si muove in cauto rialzo la Borsa di Milano (+0,13%) nelle prime fasi della seduta. Saipem continua a brillare (+2,33%) e sul podio sale Bper (+2,13%) con Enel (+1,52%). Cede invece Diasorin (-1%) seguita da Nexi (-0,68%) e Recordati (-0,62%).

Fuori dal paniere principale si mette in luce Rai Way (+4,7%) all'indomani dei conti e del piano



