In arrivo lunedì lettera Ue con obiezioni a Ita-Lufthansa

Partirà lunedì da Bruxelles, salvo colpi di scena, la lettera indirizzata all'Italia con la quale i servizi per la concorrenza della Commissione europea elencheranno i nodi ancora da sciogliere prima di poter dare il via libera all'operazione Ita-Lufthansa.

L'invio della lettera cade a due mesi dall'avvio della fase due dell'istruttoria da parte della Commissione europea che si dovrebbe concludere in ogni caso entro l'inizio di giugno. In realtà la partita sull'asse Roma-Bruxelles-Francoforte si sta giocando da molto più tempo facendo salire progressivamente la tensione intorno alla trattative. "Da dieci mesi - ha detto oggi il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti - stiamo lottando con l'Europa che non ci permette" di costruire un campione europeo che consenta di competere con i colossi internazionali sel settore. Nella lettera di obiezioni Bruxelles metterà nero su bianco l'elenco delle problematiche finora emerse nel corso delle interlocuzioni avute con le parti senza che si sia riusciti a trovare una soluzione che metta tutti d'accordo. E che ha finora impedito di dare luce verde alla fusione che garantirà a Lufthansa di acquisire il 41% di Ita.

A quanto si è appreso, uno dei principali nodi da sciogliere, ma non il solo, è quello delle rotte - diverse decine - su cui il matrimonio italo-tedesco verrebbe a creare una situazione di monopolio o duopolio. C'è poi sicuramente anche una questione riguardante la cessione di almeno una parte degli slot che Ita e Lufthansa hanno su Linate e Fiumicino. Un tema molto caro al patron di Ryaner, Michael O'Leary, che non vede l'ora di espandere ulteriormente la sua quota su un mercato, quello italiano, su cui ha già sbaragliato tutti i concorrenti. "La Commissione europea dovrebbe approvare" l'operazione Ita-Lufthansa a patto che vi sia "una rinuncia effettiva al 30% degli slot di Fiumicino e Linate", ha dichiarato apertamente nei giorni scorsi il ceo della low cost irlandese.

