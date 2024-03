Giorgetti, 'Ue ci impedisce di creare colosso europeo con Ita'

"Noi abbiamo una compagnia area che si chiama Ita, si chiamava Alitalia. Abbiamo detto: 'vediamo di costruire un campione europeo che possa competere con i colossi internazionali'. Da dieci mesi stiamo lottando con l'Europa che non ci permette di fare questo".

Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo alla convention del partito Identità e democrazia "Winds of Change" in corso a Roma.

"In Italia - ha aggiunto Giorgetti - abbiamo preso una montagna di debito per fare il Pnrr. Bella cosa, ma soffocata da un mix micidiale di burocrazia italiana ed europea. Riusciamo a scioglierli questi nodi o no? O l'Europa è solo capace di produrre montagne di regole che soffocano lo spirito imprenditoriale?".



