Cgil-Uil propongono 4 ore di sciopero 11/4

"Noi oggi vi proponiamo 4 ore di sciopero per l'11 aprile e una grande manifestazione a Roma il 20 aprile sui temi della sanità, della sicurezza, del fisco". Lo ha affermato Pier Paolo Bombardieri, segretario generale della Uil, rivolgendosi all'assemblea nazionale Rls Rsu di Cgil e Uil oggi a Firenze. L'assemblea ha accolto con un grande applauso la proposta, e sarà chiamata a esprimersi su essa.

"Faccio una provocazione: caro governo, se ci vuoi convincere che il percorso corretto sia quello di un autocertificazione che dice 'io sto in difficoltà, e quindi i miei debiti li pago nei prossimi 10 anni'", allora "fai una cosa, abolisci il sostituto d'imposta, dacci tutti i soldi in busta paga, netto e lordo, e noi paghiamo con le stesse condizioni che tu riconosci agli evasori". Lo ha affermato Pier Paolo Bombardieri, segretario generale della Uil, all'assemblea nazionale Rls Rsu di Cgil e Uil oggi a Firenze.

"I lavoratori dipendenti e i pensionati si sono stancati di pagare da soli per lo stato sociale di questo paese, fate pagare chi non paga le tasse", ha detto Bombardieri.

"Pensiamo che sia arrivato il momento di un intervento legislativo a sostegno di una legge sulla rappresentanza sindacale". Lo ha affermato Pier Paolo Bombardieri, segretario generale della Uil, all'assemblea nazionale Rls-Rsu di Cgil e Uil oggi a Firenze, ricevendo un lungo applauso dalla platea. "A chi ogni tanto dice che noi abbiamo paura di misurarci - ha aggiunto -, diciamo che non abbiamo nessuna paura di andare a votare, a misurarci sui posti di lavoro: vi chiediamo di farcelo fare dappertutto".

Per Bombardieri "non abbiamo problemi quando andiamo ai tavoli se ci sono 40 sigle, noi siamo a favore del pluralismo sindacale ma sentire un vicepresidente del Consiglio che dice che i sindacati sono tutti uguali... no, abbiamo risposto, non siamo tutti uguali, come voi non siete tutti uguali, tu hai preso l'8% e hai due ministri, qualcuno ha il 31% e ha diversi ministri, e la stessa cosa riguarda i sindacati, la stessa precisa identica cosa".

Il leader della Uil ha posto anche il tema di "capire come si misura la rappresentatività di quelle associazioni datoriali che firmano contratti pirata con i sindacati gialli", e ha lanciato una proposta, "una roba molto forte: possiamo avere un election day in tutto il mondo del lavoro, con i lavoratori che eleggono i propri rappresentanti e votano su tutti i posti di lavoro? O avete paura che, rispetto alle percentuali di affluenza delle elezioni politiche che stanno al 50%, dovreste verificare che dove si vota nelle nostre aziende vota il 90% degli aventi diritto?".

