Sace, via al supporto di AdI e dei fornitori ex Ilva

Sace annuncia le prime iniziative che danno il via al processo di supporto ad Acciaierie d'Italia e al suo indotto: ha deliberato due linee di factoring per sostenere la liquidità e la continuità di AdI e della filiera di fornitori.

La prima riguarda la cessione dei crediti che AdI vanta nei confronti dei propri clienti per un importo complessivo di 100 milioni. Sace anticiperà i pagamenti ad AdI, che potrà così disporre di risorse immediate per le esigenze più urgenti. La seconda riguarda il sostegno ai fornitori per un importo fino a 120 milioni di euro.

Sace - spiega una nota - potrà acquistare i crediti che i fornitori vantano nei confronti di Acciaierie d'Italia, per cercare di venire incontro alle esigenze di liquidità. Sono state attivate a tutti i livelli le opportune interlocuzioni affinché l'intervento avvenga in piena coerenza con il contesto dell'amministrazione straordinaria. Gli interventi deliberati oggi si inseriscono nel più ampio quadro delle misure messe in campo da Sace per supportare le realtà strategiche del Paese in sinergia con il Ministero dell'industria e del made in Italy.



