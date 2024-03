A Almaviva e Almawave la certificazione per la parità di genere

Almaviva e la società del gruppo Almawave hanno ottenuto da Dnv la certificazione sulla parità di genere.

"Un riconoscimento importante - evidenzia il gruppo - che certifica il livello dell'azienda nell'adozione di misure concrete per colmare il divario di genere e garantire un ambiente di lavoro più inclusivo, in grado di creare valore attraverso le diversità e mettere le persone nella condizione di sviluppare appieno il proprio potenziale.

"Alla base dei comportamenti del gruppo", evidenzia l'ad di Almaviva, Marco Tripi - c'è un forte impianto valoriale che indirizza stabilmente le nostre scelte. Tra i principi etici che sostanziano la nostra cultura d'impresa c'è l'attenzione alle persone, la nostra risorsa più importante, e l'impegno a tutelare le diversità e l'unicità di ciascuno, curandone l'integrità psico-fisica, il benessere e la crescita. Almaviva è da sempre un mondo a colori, dove ognuno trova la possibilità di esprimere se stesso, e un ambiente ricco di stimoli, il migliore per far fiorire le idee".

Per Valeria Sandei, a.d. di Almawave, "in tutte le sue forme la varietà di prospettiva è un valore. Ancor più nel mondo della tecnologia e dell'intelligenza artificiale dove si sta disegnando un futuro che riguarda tutti e che necessariamente dovrà essere il più possibile inclusivo e rappresentativo. Per questo è sempre più importante che le donne comprendano il potenziale del digitale e partecipino a questo processo con un ruolo attivo, mettendosi in gioco per contribuire a costruire un mondo paritario".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA