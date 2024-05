Fonti, impegni su Ita-Lufthansa per Ue ancora non bastano

La Commissione europea non ritiene ancora sufficienti gli impegni presentati da Ita e Lufthansa per ottenere il sì alle nozze. Tuttavia, le parti hanno ancora tempo per apportare miglioramenti in vista del verdetto atteso entro il 4 luglio. E' quanto si apprende a Bruxelles da diverse fonti vicine al dossier dopo il colloquio tra la vicepresidente dell'esecutivo Ue, Margrethe Vestager, e il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti.

Il caso viene definito "complesso" ma, spiegano le stesse fonti, è ancora possibile fare passi avanti sulla base della volontà delle parti.



