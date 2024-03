Ispezioni Antitrust nelle sedi di Ryanair e Ryanair holding

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito del procedimento istruttorio nei confronti di Ryanair per abuso di posizione dominante, ieri 8 marzo ha svolto ispezioni presso le sedi a Dublino delle società Ryanair Dac e Ryanair Holdings Plc con l'ausilio della Autorità irlandese (Competition and consumer protection commission). Lo conferma l'Autorità interpellata dopo le notizie circolate nelle ultime ore.

L'Antitrust ha avviato a settembre scorso un'istruttoria nei confronti di Ryanair ipotizzando che il vettore danneggi le agenzie di viaggio e i consumatori cercando di estendere il proprio potere di mercato anche nell'offerta di altri servizi turistici come hotel o noleggio auto.

A febbraio l'indagine era stata estesa anche alla holding "che esercita le attività di indirizzo e coordinamento e prende le decisioni strategiche del gruppo Ryanair".

Il termine per la conclusione dell'istruttoria è fissato il 31 dicembre 2024.



