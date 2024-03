Italia Nostra contro Legambiente, 'lobby delle rinnovabili'

"Legambiente attacca il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano? Nulla di nuovo sotto il sole.

Ogni Ministro della Cultura degli ultimi vent'anni è stato attaccato dalle lobby delle rinnovabili e, benché non si contino i decreti 'semplificazioni' varati dai vari governi per limitare le tutele e depotenziare le Soprintendenze, ancora non basta".

Lo scrivono in una nota Italia Nostra e altre ong. Il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, la scorsa settimana a Rimini aveva dichiarato che "ad oggi sono soprattutto le Regioni e le Soprintendenze che continuano a frenare la transizione ecologica".



