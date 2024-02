Lottomatica, nel 2023 1,6 miliardi ricavi, utile +29%

Il Consiglio di Amministrazione di Lottomatica Group S.p.A. ha approvato il progetto di Bilancio Consolidato, la Dichiarazione Consolidata di Carattere Non Finanziario e il progetto di Bilancio della capogruppo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. Lo si legge in una nota nella quale si sottolinea che nel 2023 si è avuta una crescita sostenuta con 1.632 milioni di ricavi (+12% rispetto all'esercizio 2022 pro forma, +17% reported) e 595,7 milioni di adjusted ebitda normalizzato. L'utile Netto Rettificato è pari a 215,9 milioni di euro con un aumento del 29% rispetto all'esercizio 2022 pro forma. La proposta di pagamento di dividendo è di 0,26 euro per azione ordinaria.



