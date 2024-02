Ruffini, 'aumentano le precompilate, 4,5 milioni nel 2023'

"Dall'avvio del progetto della dichiarazione dei redditi precompilata, si è registrato un incremento costante delle dichiarazioni trasmesse direttamente dal cittadino, senza l'intervento degli intermediari, passando dai circa 1,4 milioni del 2015 ai 4,5 milioni del 2023": lo ha detto il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini nell'audizione alla commissione Finanze e tesoro del Senato.

"Questo risultato deriva dalla sempre maggiore fiducia e consapevolezza dei cittadini circa l'utilità e la facilità d'uso del servizio telematico della dichiarazione precompilata, grazie anche al costante arricchimento delle informazioni presenti in dichiarazione, alla sempre più elevata qualità dei dati trasmessi dagli enti esterni e ai perfezionamenti apportati alla procedura web messa a disposizione dei contribuenti", ha detto.

Per Ruffini l'utilità della precompilata non c'è solo nei casi in cui il modello venga accettato dal contribuente senza modifica. Anche nel caso in cui il contenuto debba essere integrato, l'efficacia dello strumento non viene meno perché "l'intervento richiesto al cittadino è circoscritto alla specifica integrazione mentre rimane valida, nel suo complesso, la precompilazione di tutte le altre parti del modello dichiarativo", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA