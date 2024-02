Sabatini, 'banche prudenti nel settore immobili commerciali'

"Le esposizioni delle banche italiane verso il settore dell'immobiliare commerciale, come ci ha detto anche Andrea Enria (capo della vigilanza dela Bce, ndr) nell'ultimo incontro alla fine del 2023, non destano particolari preoccupazioni, l'approccio delle banche italiane è sempre stato molto prudente".

Lo ha detto il dg dell'Abi Giovann Sabatini, al termine del comitato esecutivo, in merito all'allarme dell'Ft sulla crescita, negli Stati Uniti, dei crediti scaduti nel settore per immobili a uso commerciale (Cre).

Sabatini ha quindi aggiunto come siano "sopratutto limitate le esposizioni verso soggetti non finanziari che hanno poi esposizioni rilevanti sul Cre. Quindi, anche dal punto di vista del rischio indiretto, questo è limitato".

Inoltre, ha concluso "gli accantonamenti delle banche italiane sono sempre stati rilevanti, l'approccio prudente dimostrato dal limitato rapporto loan to value storicamente più basso rispetto alla media europea. Quindi da questo punto di vista, noi che non abbiamo dati di vigilanza ma ascoltiamo quanto dicono le autorità di vigilanza europee, che nel tempo hanno dimostrato molta maggiore attenzione rispetto a quelle di altre giurisdizioni, non vediamo profili di particolare attenzione".



