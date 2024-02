Borsa: Milano positiva (+0,9%) con Iveco e le banche

La Borsa di Milano vira la boa di metà giornata in rialzo dello 0,9%, facendo di qualche frazione meglio delle altre Borse europee, che variano da un aumento di mezzo punto di Madrid a un calo dello 0,8% di Londra. I mercati, oltre all'avvio di Wall street, sembrano infatti attendere i verbali della Federal reserve che saranno diffusi questa sera a listini europei chiusi.

Piazza Affari è sostenuta soprattutto dal settore bancario, con Mps che cresce del 4,7% a 3,6 euro dopo la scadenza del periodo di lockup che impediva al Mef di vendere altre quote e con Deutsche bank che ha alzato il prezzo obiettivo a 5,1 euro confermando il giudizio 'buy'. Molto bene anche Bper (+3,9%), con Mediobanca che cresce del 3,8% in questo caso spinta dagli analisti di Ubs che hanno alzato su piazzetta Cuccia il giudizio da 'neutral' a 'buy' con prezzo obiettivo migliorato. Unicredit sale dell'1,9%, Intesa di un punto percentuale e mezzo.

Tra i titoli principali il più forte è Iveco, che cresce del 5% a 11 euro dopo aver faticato in apertura a fare prezzo di ingresso agli scambi, sostenuto da un report di Bank of America che ha migliorato il giudizio da 'neutral' a 'buy' e alzato il prezzo obiettivo. Sulla parità Tim, mentre Leonardo cede lo 0,6%.

Lo spread tra Btp e Bund è stabile a 147 punti, mentre l'euro è calmo attorno a quota 1,08 contro il dollaro. Il prezzo del gas è in calo di circa il 2% a 23,7 euro al Megawattora, con il petrolio debole ancora sotto i 77 dollari al barile.



