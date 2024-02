Zangrillo, welfare e sanità integrativa sono leve di attrazione

"Il welfare contrattuale e la sanità integrativa sono oggi tra gli elementi utili per la soddisfazione e il benessere dei dipendenti, nonché una delle leve di attrazione per i giovani talenti".

Così il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo a un seminario organizzato dall'Osservatorio nazionale welfare e salute.

"L'amministrazione pubblica italiana conta 3,2 milioni di dipendenti ed è la più grande organizzazione del nostro Paese - ha spiegato Zangrillo - È chiaro che in prospettiva dobbiamo pensare alla cura delle nostre persone, soprattutto in occasione dei rinnovi contrattuali, guardando non soltanto agli aumenti salariali ma anche alla gestione del capitale umano, per soddisfare esigenze emergenti".

"Ho confermato nella Direttiva madre, il documento che fornisce le linee guida dei rinnovi contrattuali per la tornata 22/24, il mio impegno ad affrontare anche il tema del welfare aziendale e quindi della sanità integrativa. Ovviamente si tratta di una possibile leva da azionare - accanto alla riforma del reclutamento, dei meccanismi premiali, della formazione professionale e della mobilità - per rendere il settore pubblico più moderno, dinamico, competitivo in linea con la determinante funzione che esso svolge per la crescita dell'intero Sistema Paese", ha concluso Zangrillo.



