Ue spinge su IA, al via fabbriche intelligenza artificiale

La Commissione europea annuncia nuove misure per promuovere l'Intelligenza artificiale favorendo in particolare lo sviluppo delle piccole e medie imprese: arriveranno le "fabbriche di intelligenza artificiale" con l'attesa di avere grazie all'iniziativa un'infrastruttura con i necessari servizi di supercalcolo. Nel complesso si vuole creare un ecosistema per la ricerca sull'IA e lo sviluppo della ricerca nel settore.

L'esecutivo comunitario istituirà anche un ufficio IA al proprio interno.

La proposta dell'esecutivo europeo prevede ad esempio un accesso privilegiato ai supercomputer delle startup dell'IA e dell'innovazione e una modifica al regolamento EuroHpc, la base giuridica dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni. Sono inclusi l'acquisizione, l'aggiornamento e il funzionamento di supercomputer dedicati all'IA; l'accesso facilitato ai supercomputer dedicati ampliandone l'uso a più utenti pubblici e privati, incluse startup e pmi; uno sportello unico per l'ecosistema di ricerca sull'IA; e l'incentivazione dello sviluppo di applicazioni nel settore.

