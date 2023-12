Accordo Cr Orvieto-Simest per internazionalizzazione imprese

Cassa di Risparmio di Orvieto, (gruppo Mediocredito Centrale) ha siglato un accordo di collaborazione con Simest (Cdp) per l'internazionalizzazione delle imprese - finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati, erogati tramite il fondo 394 gestito da Simest per conto del ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La misura, spiega una nota, consente alle imprese con vocazione internazionale di ottenere prestiti a tassi agevolati (cui può affiancarsi una quota a fondo perduto fino al 10%) destinati, tra l'altro, al finanziamento di nuovi investimenti in transizione ecologica, digitalizzazione e rafforzamento patrimoniale, all'apertura di sedi all'estero, allo sviluppo dell'e-commerce, alla partecipazione a fiere internazionali e all'inserimento di un temporary manager.

Le aziende potranno richiedere gli strumenti finanziari agevolati di Simest attraverso Cassa di Risparmio di Orvieto che, in aggiunta alla presentazione della domanda e alla gestione delle fasi successive all'ammissione per conto del beneficiario, potrà supportare le imprese con un finanziamento ordinario complementare a quello erogato direttamente da Simest, rafforzando il suo impegno per lo sviluppo e l'internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale del Centro Italia.



