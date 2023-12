Epic Games vince la causa contro Google

Epic Games, la società del popolarissimo videogioco Fortnite, ha ottenuto un'importante vittoria contro Google, accusata di monopolio. Un tribunale in California ha stabilito all'unanimità che il colosso di internet "sta abusando del suo monopolio sul mercato delle app, a scapito degli sviluppatori". Epic Games è in lotta da più di tre anni contro Google e Apple, che dominano il mercato grazie ai loro sistemi operativi e che molte società di videogames accusano di manovre anticoncorrenziali.

"Vittoria contro Google!" ha scritto su X il fondatore di Epic Games, Tim Sweeney. "Dopo quattro settimane di testimonianze dettagliate - ha afferma l'informatico statunitense 53enne -, i giurati si sono pronunciati contro il monopolio di Google Play su tutti i fronti. Il lavoro del tribunale sulle misure di ritorsione inizierà a gennaio. Grazie a tutti per il vostro supporto! Fortnite gratis!", ha aggiunto Sweeney. I giurati hanno in effetti concordato con Epic Games su tutti i punti: secondo loro, Google ha il monopolio sul mercato della distribuzione delle applicazioni su Android e su quello dei servizi di pagamento nelle app. Ritengono che Google abbia agito in modo anticoncorrenziale in questi mercati, che Epic abbia subito danni a causa di questo comportamento e che il collegamento tra l'app store di Google Play e il suo servizio di pagamento Google Play Billing sia illegale. "Il verdetto di oggi è una vittoria per tutti gli sviluppatori di app e i consumatori di tutto il mondo. Dimostra che le pratiche di Google nel mercato delle app mobili sono illegali e che Google sta abusando del suo monopolio per imporre tariffe esorbitanti, soffocare la concorrenza e ridurre l'innovazione", ha dichiarato Epic Games in un comunicato. "Intendiamo contestare il verdetto", ha risposto Wilson White, vicepresidente di Google, in una dichiarazione inviata alla stampa. "Android e Google Play offrono più scelta e apertura rispetto a qualsiasi altra grande piattaforma mobile. La sperimentazione ha chiarito che siamo in forte concorrenza con Apple e il suo App Store, così come con gli app store sui dispositivi Android e sulle console di gioco", ha continuato White.



