Urso in Giappone, approccio condiviso su digitale e Ai

"Con Tokyo vogliamo rafforzare le sinergie industriali e nel campo del digitale, per affrontare le sfide del futuro con un approccio condiviso, a partire dalla comune rotta che intendiamo tracciare nella staffetta tra presidenze del G7". Lo ha dichiarato il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso in una nota diffusa dopo la riunione bilaterale con il ministro per gli Affari interni e le comunicazioni del Giappone, Junji Suzuki con cui è iniziata la sua missione nel Paese.

Al centro dell'incontro, la collaborazione tra i due Paesi nel digitale e nelle tecnologie di frontiera a partire dall'intelligenza artificiale e la presidenza italiana del G7 nel 2024, che prenderà il testimone proprio dal Giappone.

Urso ha illustrato al collega le linee guida del G7 sull'industria e sulla digital economy che si terrà in Italia a marzo, e che sarà affiancato da una multistakeholder conference, per promuovere co-investimenti in ambiti come l'intelligenza artificiale, i semiconduttori e le tecnologie quantistiche. I ministri si sono inoltre confrontati sulle collaborazioni che possono scaturire tra Italia e Giappone alla luce della recente elevazione delle relazioni bilaterali al rango di partenariato strategico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA