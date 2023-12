Sncf ripristina la Milano-Parigi in Tgv con un bus sostitutivo

Le Sncf riaprono parzialmente il servizio ferroviario ad altra velocità con il Tgv tra Milano e Parigi a partire dal prossimo 10 gennaio.

Lo si legge in una nota in cui viene ricordato che il ripristino del collegamento avviene a seguito dell'interruzione dello scorso 27 agosto a causa di una frana in territorio francese. Il servizio prevede un solo viaggio di andata e di ritorno al giorno fino al completo ripristino della linea, contro l'abituale offerta di 3 viaggi diretti giornalieri. Il Tgv partirà ogni giorno da Milano porta Garibaldi alle 14,10 per Torino, da cui ripartirà alle 15,41 per raggiungere Oulx (Torino). Da lì partirà un bus sostitutivo alle 17 per Saint Jean de Maurienne (Francia), fino a Chambery, dove il vaggio proseguirà in Tgv dalle 20.22 per raggiungere la capitale francese alle 23.14. L'analogo percorso in senso contrario prevede la partenza da Parigi alle 14.48, con arrivo alle 21.48 a Torino e alle 23.10 a Milano.

"Siamo lieti di riaprire i collegamenti tra Italia e Francia - afferma Jean-François Ancora, amministratore delegato di Sncf Voyages Italia - una chiara testimonianza dell'impegno costante di Tgv Inoui per la sostenibilità del pianeta, per i nostri clienti e per l'importanza che diamo al forte legame tra i nostri due paesi". "Ristabilire questo collegamento ferroviario - sottolinea - è infatti fondamentale per noi, per assicurare ai nostri clienti, la continuità e la qualità del servizio che rimangono al centro della nostra missione al servizio dei territori". "Quest'offerta - cponclude - è stata resa possibile grazie al lavoro di squadra del personale di Sncf in Italia e in Francia, che si è mobilitato per proporre una soluzione ai nostri clienti".



