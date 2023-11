Tre donne testimonial per Roma Expo 2030 alla giornata finale di martedì 28 novembre a Parigi. Sono Trudy Styler, attrice, produttrice, attivista per i diritti umani e ambasciatrice Unicef, con il marito Sting in video. Poi l'attrice Sabrina Impacciatore e Bebe Vio, oro paralimpico di fama mondiale. Lo ha appreso l'ANSA.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA