Urso, tavolo con Stellantis svolta verso un milione veicoli

Il tavolo sul settore auto con Stellantis convocato per il 6 dicembre è "un punto di svolta importante perché finalmente vi è un tavolo di confronto sistematico per invertire la tendenza al declino che si è registrata in questi anni nella produzione nazionale e puntare nel nostro Paese a quel milione di veicoli che noi riteniamo fondamentale per mantenere e rinnovare gli stabilimenti di Stellantis nel nostro Paese". Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a margine del tavolo sul trasporto aereo.



