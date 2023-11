EconomixLab, la rivoluzione digitale al servizio delle imprese

Un territorio, le sue imprese e la rivoluzione digitale. Torna EconomixLab l'appuntamento promosso da La Prealpina e da PwC che quest'anno, indagherà su come utilizzare la marea di dati che la rivoluzione tecnologica sta producendo ma anche come rapportarsi con l'Intelligenza artificiale e con i robot che nelle fabbriche collaborano con le persone. Temi che vanno oltre l'ambito economico, aprendo scenari che potrebbero definire una nuova etica. L'appuntamento con EconomixLab2 è alle 17 di martedì 7 novembre al Maga di Gallarate. Dopo i saluti istituzionali con il video del ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, i lavori saranno articolati in due tavole rotonde: la prima, dal titolo "Imprese e data therapy: la rivoluzione si fa anche con i pixel e gli algoritmi", sarà introdotta da Rosalba Reggio e da Roberto Spotti con l'obiettivo di offrire una panoramica sullo stato di digitalizzazione delle imprese del territorio. A questo primo incontro parteciperanno Roberto Spotti (PwC), Ricardo Comerio (Comerio Ercole), Francesco Pinto (Yamamay) e Jean Susanna (Tim). A introdurre la seconda tavola rotonda dal titolo "Il futuro che ci aspetta: industria digitale, ambiti di sviluppo e confini del dato", insieme a Rosalba Reggio, ci sarà RoBee, il robot umanoide sviluppato da Oversonic. Sono previsti gli interventi di Michele Grazioli (Vedrai), Francesca Condorelli (Archygram), Mauro Napoli (PwC) e Paolo Denti (Oversonic). A chiudere i lavori sarà lo stesso RoBee, che inviterà i presenti a partecipare a un cocktail durante il quale sarà a disposizione insieme ai suoi ideatori per rispondere a qualsiasi tipo di domanda.



