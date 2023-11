La bolletta del gas di ottobre aumenta del 12%

La bolletta del gas sul mercato tutelato aumenta del 12% a ottobre rispetto a settembre. Lo rende noto l'Arera, l'autorità pubblica dell'energia, che fissa le tariffe di luce e gas su questo mercato. L'aumento è dovuto all'incremento del costo del gas naturale, +7,9%, e all'aumento della spesa per il trasporto e per la gestione del contatore, +4,1%. Rimangono invariati gli oneri generali. Il mercato tutelato di gas e luce riguarda 10 milioni di utenti, un terzo del totale. Gli altri sono sul mercato libero, dove le traiffe sono fissate dalle società private.

La spesa per il gas per la famiglia tipo nell'anno scorrevole (novembre 2022 - ottobre 2023) è di 1.457 euro circa, al lordo delle imposte, e risulta in calo del 14,4% rispetto ai 12 mesi equivalenti dell'anno precedente (novembre 2021 - ottobre 2022). Sono confermati per ottobre e per tutto il 2023 l'azzeramento degli oneri generali e la riduzione dell'Iva al 5%, come anche per la gestione calore e teleriscaldamento.

Il mese di ottobre ha registrato una quotazione media del metano all'ingrosso superiore rispetto a quella del mese di settembre. Il prezzo della sola materia prima gas, per i clienti con contratti in condizioni di tutela, è pari a 43,73 euro al megawattora. Il valore considerato è la media mensile del prezzo sul mercato all'ingrosso italiano, il Psv day ahead.

L'aumento della spesa per il trasporto e la gestione del contatore è legato invece all'incremento, tipico della stagione invernale, degli oneri di stoccaggio, per assicurare la piena funzionalità degli stoccaggi nel periodo di maggior utilizzo.





Codacons: 'Per le bollette del gas +159 euro a famiglia'

L'aumento del 12% delle tariffe deciso oggi da Arera determinerà una maggiore spesa annua per il gas pari a +159 euro a famiglia, portando la bolletta a quota 1.486 euro annui a nucleo nell'ipotesi di prezzi costanti. Lo afferma il Codacons, commentando l'aggiornamento tariffario disposto dall'Autorità. "Come previsto nei giorni scorsi dal Codacons, la guerra scoppiata in Israele ha avuto effetti diretti sulle tasche degli italiani attraverso un incremento della bolletta del gas - spiega il presidente Carlo Rienzi - Un aumento che non fa ben sperare in vista del periodo invernale, quando cioè si concentra l'80% dei consumi di gas delle famiglie. Proprio per questo, e considerata l'eccessiva volatilità dei prezzi dell'energia, chiediamo a gran voce al Governo di prorogare il mercato tutelato almeno per tutto il 2024".

Proprio per contrastare gli aumenti e aiutare gli italiani a risparmiare nei prossimi mesi sulla voce di spesa relativa al gas, il Codacons lancia oggi una campagna di autoriduzione dei consumi adottando alcuni semplici accorgimenti: - ridurre la temperatura dei termosifoni in casa limitandola a 20 °C nella zona giorno e a 16-18 °C nella zona notte. Per ogni grado in meno di temperatura si risparmia circa l'8% sulla bolletta del gas; - preferire la doccia alla vasca da bagno, non aprire l'acqua con troppo anticipo e chiuderla quando ci si insapona riducendo la durata totale della doccia fa risparmiare fino al 15% sui consumi di gas; - non coprire i termosifoni con mobili o tessuti, inserire un pannello riflettente o un foglio di carta stagnola tra il radiatore e la parete, schermare porte e finestre e usare valvole termostatiche per ottenere risparmi in bolletta fino al 20%; - in cucina prediligere cibi che richiedono cotture veloci, usare coperchi su padelle o pentole, sfruttare la cucina passiva, ottimizzare l'utilizzo del forno per cuocere più pietanze contemporaneamente, scegliere fornelli adeguati alle dimensione delle pentole.

Assoutenti_ 'tra luce e gas il totale vola a 2.250 euro'

"L'aumento delle tariffe del gas del 12% a ottobre è peggiore di ogni previsione, ed equivale ad una maggiore spesa pari a +159 euro a famiglia su base annua, con la bolletta del gas che, ai nuovi prezzi, raggiunge quota 1.486 euro a nucleo (nel periodo 1 ottobre 2023/30 settembre 2024): se si considera anche la spesa per la luce salita del +18,6% nell'ultimo trimestre dell'anno con la bolletta media pari a 764 euro, il conto complessivo per luce e gas a carico di una famiglia del mercato tutelato raggiunge quota 2.250 euro annui". Lo afferma Assoutenti, commentando l'aggiornamento tariffario disposto da Arera.

"Con le nuove tariffe il prezzo del gas risulta più caro del 9,6% rispetto allo stesso periodo del 2021, e addirittura del +58,2% sul 2020 - spiega il presidente Furio Truzzi - Un aumento che rappresenta un pessimo segnale in vista dell'inverno, purtroppo del tutto atteso, considerato che con lo scoppio del conflitto in Israele le quotazioni dell'energia sono salite in pochi giorni del 30%. Per questo invitiamo il Governo a tenere alta la guardia, combattendo le speculazioni sui mercati, considerato che i big dell'energia hanno già acquistato scorte di gas a quotazioni decisamente inferiori, e riaprendo la discussione sulle tariffe amministrate dallo Stato, visto che l'energia è un bene garantito come servizio primario ed essenziale alle famiglie e come tale deve essere adeguatamente difeso", conclude Truzzi.

