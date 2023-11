Borsa: Asia brillante, fiducia sui tassi della Fed, Tokyo +1,1%

Chiusura brillante per le principali borse di Asia e Pacifico. Tokyo ha guadagnato l'1,1%, Shanghai lo 0,71%, Taiwan lo 0,68%, Seul l'1,08% e Sidney l'1,14%. In forte rialzo Hong Kong (+2,42%), ancora aperta insieme a Mumbai (+0,55%) e Singapore (+2,1%). Positivi i future sull'Europa e su i listini Usa in linea con l'andamento della vigilia a seguito dell'ottimismo su una possibile fine della stretta sui tassi Usa. In calo il dollaro a 0,94 euro, 150,29 yen e 0,81 sterline, mentre sale il greggio (+0,49% a 82,87 dollari al barile) e riduce lo slancio inziale il gas naturale (+0,9% a 48,99 euro al MWh ad Amsterdam). Debole l'oro (-0,12% a 1.986,3 dollari l'oncia, positivo invece l'acciaio (+0,83% a 3.783 dollari la tonnellata). Brillante il settore dei semiconduttori sulla piazza di Tokyo, dove hanno guadagnato Advantest (+10%), Screen Holdings (+7,7%) e Tokyo Electron (+3,29%), sulla scia delle stime di vendita di Amd sul nuovo microprocessore per l'intelligenza artificiale Mi300.



