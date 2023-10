Fondo Merlyn propone piano alternativo a Kkr per Tim

Merlyn Advisors, un fondo lussemburghese ma che fa capo ad Alessandro Barnaba ex Jp Morgan con una quota sotto il 3% di Tim, propone un piano alternativo a Kkr: chiede la rimozione dell'ad Pietro Labriola e candida Stefano Siragusa, l'ex responsabile Network Operations & Wholesale Officer uscito ad agosto dal gruppo. Il piano, scrive il fondo al cda, prevede il mantenimento della rete, "saldamente in mani italiane".

Inoltre "non chiede soldi al governo" e promette di far tornare le azioni a 1 euro "preparando la ripresa dei pagamenti dividendi agli azionisi".

Lo hanno chiamato TimValue, Alessandro Barnaba e Stefano Siragusa lo usano per opporsi a Pietro Labriola e al suo piano e sono pronti a scalare la società. Il primo passo è "ricostruire la giusta governance nel Consiglio di Amministrazione di Tim" e in una lettera hanno chiesto al cda di rimuovere Labriola dal ruolo di amministratore delegato e di intraprendere tutte le azioni necessarie per cooptare Siragusa, il prima possibile, nel cda e nominarlo nuovo amministratore delegato di Tim.

Qualora il Consiglio non adotti alcuna iniziativa, TimValue "valuterà la sussistenza delle condizioni economiche e di mercato per aumentare tale partecipazione, come sopra detenuta, leggermente al di sopra del 5%, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni governative in tema di golden power" per chiedere un'assemblea sulla governance.



