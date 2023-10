Il rendimento del Btp balza di 13 punti al 4,93%

Seduta difficile per i Btp, con il rendimento del decennale salito di 13 punti base, al 4,93%, nuovo massimo da metà novembre del 2012. Lo spread con il Bund si è allargato a di 8,7 punti, a quota 196.

Pesa sui bond governativi mondiali, tutti in calo, uno scenario di tassi alti protratti nel tempo mentre i dati solidi sul mercato del lavoro Usa consolidano le aspettative di un nuovo rialzo di 25 punti base da parte della Fed prima della fine dell'anno. In questo contesto i titoli italiani pagano lo scotto di un debito pubblico elevato in un contesto di crescita incerta.



