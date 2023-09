Domani il click day per il bonus trasporti

Al via domattina alle 8 il click day del bonus trasporti. Studenti, lavoratori, pensionati, cittadini con un reddito non superiore a 20mila euro devono essere molto veloci sul web per aggiudicarsi il contributo fino a 60 euro rifinanziato dal governo per l'acquisto dell'abbonamento mensile, plurimensile e annuale a bus, tram, metro e treni.

Le risorse a disposizione ammontano a 12 milioni che non dovrebbero bastare per il boom di domande atteso anche questa volta alla piattaforma del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come accaduto anche l'1 settembre scorso quando furono rilasciati 24.322 nuovi voucher, esaurendo in un'ora i fondi a disposizione.

La domanda va presentata sulla piattaforma 'bonustrasporti.lavoro.gov.it' dove si può accedere solo con Spid o Carta di identità elettronica (Cie). Al momento della richiesta è necessario indicare il gestore del servizio di trasporto prescelto.



