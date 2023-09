La Germania barcolla, prevista contrazione dell'economia nel 2023

I principali istituti di ricerca economica tedeschi prevedono per quest'anno una contrazione dell'economia tedesca e hanno abbassato le loro previsioni di crescita del prodotto interno lordo di 0,9 punti percentuali, portandole a meno 0,6%, rispetto alla stima fatta in primavera: lo riporta l'agenzia Dpa citando gli istituti.

Per il prossimo anno i cinque massimi istituti di ricerca economica tedesca prevedono un aumento del Pil della Germania dell'1,3%. Lo riferisce la Dpa segnalando che il vicepresidente dell'Istituto Leibniz per la ricerca economica di Halle (Iwh), Oliver Holtemoeller, ha dichiarato che "la ragione più importante" della contrazione di quest'anno "è che l'industria e i consumi privati si stanno riprendendo più lentamente di quanto ci aspettassimo in primavera".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA