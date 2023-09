Il cda di Tim ha ricevuto un aggiornamento sullo stato delle negoziazioni in corso con Kkr per la valorizzazione di NetCo e ha deliberato all'unanimità dei presenti di concedere la proroga al 15 ottobre, richiesta da KKR, del periodo di esclusiva per la presentazione dell'offerta vincolante su NetCo.

