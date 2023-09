Salvini,'sanare piccole irregolarità edilizie e fare cassa'

"Lo dico senza ipocrisia, ci sono problemi di bilancio? Ci sono alcune centinaia di migliaia di piccole irregolarità architettoniche, edilizie e urbanistiche che stanno intasando gli uffici tecnici dei comuni di mezza Italia? Sì, e allora non sarebbe più saggio per quelle di piccola entità andare a sanare tutto quanto?". Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini a Confedilizia a Piacenza. "Lo Stato incassa e i cittadini possono tornare nella disponibilità piena del proprio bene - ha concluso - penso che sia un ragionamento su cui andare avanti con coraggio fino in fondo".



