Amazon, contro i finti investimenti, presidi anti-truffa Consob

Amazon invita i propri clienti a consultare il sito della Consob per difendersi dalle truffe finanziarie, come presunte proposte di investimento che facendo leva sul marchio Amazon chiedono somme di denaro o dati di pagamento dei risparmiatori.

Già lo 31 ottobre la Consob richiamava l'attenzione su presunte proposte di investimento che facevano leva sul marchio Amazon, chiedendo somme di denaro o dati di pagamento dei risparmiatori. Una comunicazione a seguito della quale Amazon aveva invitato una prima email ai propri utenti, invitandoli a rivolgersi alla Commissione per difendersi dalle varie truffe.

Amazon suggerisce la pagina web 'Occhio alle truffe!', con il decalogo della Consob per difendersi da proposte sospette e già da un anno pubblica banner per difendere i clienti dalle truffe finanziarie fornendo esempi delle truffe più frequenti e suggerimenti.

"Amazon - si legge tra questi - non ti spingerà mai ad investire o acquistare partecipazioni in un'azienda. Non ti chiederemo di fornire informazioni di pagamento per prodotti o servizi per telefono". "Non accettare mai un'offerta di acquisto di un prodotto di investimento che non hai sollecitato tu stesso", si legge ancora. "Amazon - è l'avviso riguardante i pagamenti - non ti chiederà di fornire informazioni di pagamento per prodotti o servizi per telefono. Non effettuare mai un pagamento o condividere dati di pagamento con qualcuno che dichiara che hai vinto un premio di un concorso a cui non hai partecipato".



