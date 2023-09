Acciaieria Metinvest: Regione boccia progetto in Aussa-Corno

L'acciaieria non è il progetto ideale per la zona dell'Aussa Corno. Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini, ma lo hanno sottolineato anche consiglieri, sindaci, associazioni e molti soggetti intervenuti alla riunione della II e IV Commissione riunite in seduta congiunta.

Già a inizio seduta l'assessore aveva sottolineato che la proposta di uno stabilimento Metinvest-Danieli, fosse "molto articolata, in particolare sul fronte urbanistico", ma anche "tale da comportare per le finanze pubbliche un esborso superiore ai 250 milioni di euro per opere di dragaggio e potenziamento degli assi viari e ferroviari, per la cui realizzazione" sono ipotizzabili tempi lunghi. Considerazioni per le quali Bini aveva indicato che "l'amministrazione ha deliberato di prediligere altre tipologie di investimento nell'area Aussa Corno".

E' seguita poi la presentazione delle analisi e degli studi effettuati rimarcando sempre la necessità di ulteriori approfondimenti per avere un quadro esaustivo.

Tra i banchi dell'opposizione critiche su diversi fronti, in particolare sul fatto che dati e valutazioni degli esperti, esposti oggi, sarebbero dovuti arrivare mesi fa all'attenzione dei consiglieri.



