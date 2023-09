Borsa: l'Europa estende calo con Milano maglia nera (-1,3%)

Le Borse europee estendono i cali con Wall Street pronta ad un'apertura debole a causa dei deludenti dati tedeschi e l'aumento dei prezzi del petrolio hanno riacceso le preoccupazioni sulla crescita economica e l'inflazione. L'attesa è al Beige Book Usa stasera da cui potrebbero arrivare indicazioni sulle mosse della Fed L'indice d'area del Vecchio Continente, lascia sul terreno quasi un punto con Milano maglia nera (Ftse Mib -1,3 a 28.279 punti).

Ad appesantire il listino i bancari con Mps in prima fila (-5%), in attesa che si sciolgano i nodi sul suo futuro, mentre il mercato guarda alla Popolare di Sondrio (+1,8%) con Unipol che ha chiesto alla Bce di salire oltre il 10%.

Tra le altre Piazze Parigi cede lo 0,99%, Francoforte lo 0,56% e Londra lo 0,55%.

Stabile lo spread. Il differenziale tra Btp e Bund è sempre nell'area dei 171 punti con il rendimento del decennale italiano al 4,32%. Sul fronte delle commodity il prezzo del gas scende a 33,6 euro al megawattora con i Ttf che cedono ad Amsterdam il 2,4%. Debole il petrolio con il brent (-0,67%) sotto i 90 dollari al barile e il wti poco sopra gli 86 dollari (-0,13%).

Per i cambi l'euro è stabile e scambia a 1,0739 con il dollaro.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA