Torino-Lione: gara a cordata Itinera, Ghella, S.Batignolles

Il Cda di Telt, che si è riunito oggi, ha dato il via libera alla firma del contratto per la realizzazione del tunnel di base del Moncenisio in Italia.

L'appalto del valore di 1 miliardo di euro è stato assegnato al raggruppamento composto dall'italiana Itinera (mandataria), Ghella e Spie Batignolles. Si completa in questo modo l'assegnazione di tutti i lavori per lo scavo dei 57,5 km del tunnel ferroviario sotto le Alpi cofinanziato da Europa, Francia e Italia. Lo ha annunciato il direttore generale di Telt Maurizio Bufalini, in una conferenza stampa.



