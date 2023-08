Lufthansa, bene ricavi trimestre, utile sale a 881 milioni

Il gruppo Lufthansa chiude il secondo trimestre dell'anno con ricavi in rialzo del 17% a 9,4 miliardi di euro, un utile netto in crescita a 881 milioni di euro e un Ebit rettificato al record di 1,1 miliardi di euro. Per l'intero 2023 prevede un Ebit rettificato di almeno 2,6 miliardi di euro.

"Il nostro outlook indica un continuo sviluppo positivo per i clienti, i dipendenti e gli azionisti, la previsione degli utili dimostra chiaramente che siamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di mercato che ci siamo posti nel medio termine. E questo ci consente di portare avanti gli investimenti di massima qualità pianificati per i nostri clienti", ha detto l'amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr, commentando i risultati del secondo trimestre, sottolineando, che "grazie ai grandi sforzi dei nostri dipendenti, siamo stati in grado di evitare una situazione come quella della scorsa estate e offrire ancora una volta ai nostri clienti una operatività più stabile".



