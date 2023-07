L'inflazione in Italia rallenta ancora, è al +6% a luglio

Prosegue a luglio il rallentamento dell'inflazione, che si attesta al +6% dal +6,4% di giugno, tornando allo stesso livello di aprile 2022. Lo comunica l'Istat diffondendo la stima preliminare sui prezzi al consumo. A luglio 2023 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,1% su base mensile. Lieve rallentamento a luglio dei prezzi del cosiddetto 'carrello della spesa' che continua a registrare rialzi a due cifre: i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona passano in termini tendenziale dal +10,5% a +10,4%. Stesso andamento anche per i prodotti ad alta frequenza d'acquisto, che passano da +5,7% a +5,6%..





