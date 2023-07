Cala di oltre il 40% il prezzo del pellet da riscaldamento

Prezzi in calo di oltre il 40% per il pellet da riscaldamento. E' quanto rileva l'associazione italiana per le energie agro-forestali (Aiel) che ha effettuato gli ultimi controllo lo scorso mese di aprile. Con un prezzo medio di 6,19 euro al sacco da 15 Kg il combustibile legnoso in granuli è tornato su livelli simili alla primavera del 2022.

Appare dunque superata - secondo l'associazione - la fiammata estiva che aveva dato il via alla corsa dei prezzi facendo toccare i 10,5 euro nel settembre 2022 e i 9,2 nel gennaio 2023.



"Visto il calo del prezzo del pellet rilevato ad aprile- spiega il direttore generale di Aiel Annalisa Paniz - il consiglio che possiamo dare ai consumatori è di acquistare il biocombustibile nel periodo estivo, quello più competitivo, per evitare i fisiologici aumenti attesi all'inizio della stagione termica". Aumenti che in ogni caso "non registreranno andamenti assimilabili a quelli dell'anno scorso, a meno di un nuovo shock energetico".

